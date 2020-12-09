CHP’li Budak’tan Bakan Ersoy’a: Bakanlığı bırakın ticaret yapın

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında bir konuşma yapan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dünya tarihinde daha önce böyle bir krizin yaşanmadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin pandemiye erken rezervasyonların tamamlandığı bir dönemde yakalandığını anımsatan Budak, ancak Türkiye’de acente ve tur operatörlerine gelişmiş ülkelerde yapılan “voucher” desteğinin verilmediğini söyledi.

“SEKTÖR KREDİ BORCU BATAĞINA SAPLANDI”

Budak, “Yani dünyada “kardeşim, sen paranı isteme. Ben sana devlet olarak garanti veriyorum. Önümüzdeki sene gel, istediğin tarihte tatil yap” garantisini verildi. Ama Türkiye’de bu yapılmadı ve bu sektörde olan tur operatörleri, acenteler ve oteller bu paraları ödemek zorunda kaldılar. O yüzden pandemi öncesinde 96 milyar lira kredi borcu olan sektör, şimdi 140 milyar gibi bir kredi borcu batağına saplandı. Millî olan tur operatörlerinin olmadığı bir durumda bu ülkeye turist beklemek hayal olur ya da yabancıların eline geçer, istedikleri fiyattan bizim sahillerimizi pazarlayabilirler. O yüzden desteklenmesi gereken, yerli millî olan acenteler ve tur operatörleridir” diye konuştu.

OTELLER DEĞERLEME KRİZİ YAŞIYOR

Otellerin değerleme krizi yaşadıklarına da dikkat çeken Budak, “100 milyon Dolarlık turizm tesisleri gönderilen eksperler tarafından 30 milyon dolar civarında bir değerlemeye tabi tutuluyor. Zaten kredi batağında olan otellerin batmasına sebep olup belki de mülkiyetlerin el değişmesine sebep olacak. Lütfen, Bakanlık olarak bu konuda üstünüze düşeni yerine getirin” dedi.

KİRACINIZ OLAN ESNAFTAN KİRA ALMAYIN

Budak, daha sonra şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı tesislerinde kiracı olan esnafın durumu var. Bunların kiralarını ertelediniz ama yılbaşından itibaren biriken bu kiralar ödenmeye başlanacak. Ama bunların ödeme ihtimali yok çünkü turist gelmedi, turist gelmediği için de alışveriş olmadı, alışveriş olmayınca da eve götürecek ekmeğe muhtaç oldular. O yüzden bunları erteleyin, bir bölümünü de hibe edin, hiç olmazsa sembolik de olsa ‘Sektör olarak biz bir konuda hibe desteğinde bulunduk’ diyebilirsiniz.

“BAKANLIĞI BIRAKIN TİCARET YAPIN”

Sayın Bakan siz, devletin en önemli makamında oturuyorsunuz ve bu makamda otururken de gidip Bodrum’da bir otel alıyorsunuz ve o otelin arazisi Turizm Bakanlığı’na tahsisli. Şimdi hem ev sahibi hem kiracı nasıl olunur bunu açıklar mısınız?

Ayrıca Belek’te, Kadriye’de halkın günübirlik tesislerden faydalandığı küçücük iki alan kalmıştı Antalya’da ve bu alanlara 3 tane otel yeri tahsisi yapıldı. Bilmek istiyoruz bu tahsisler kime yapıldı?”

Budak, Bakan Ersoy’un tahsis yatırımı savunması üzerine, “O zaman Bakanlığı bırakın ticaret yapın” dedi.

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