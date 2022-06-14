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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Politika 14.06.2022, 10:51
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.