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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Politika 14.06.2022, 10:51
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle partinin Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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