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CHP’li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu’na ’zam’ tepkisi

Beylikdüzü’nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’zam’ tepkisi ile karşılaştı. CHP’li Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son üç yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu’nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı.

Politika 07.01.2022, 12:30
CHP’li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu’na ’zam’ tepkisi

Beylikdüzü’nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’zam’ tepkisi ile karşılaştı. CHP’li Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son üç yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu’nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı.

Beylikdüzü’de park ve sosyal tesislerden oluşan bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye çalışanlarının ’zam’ tepkisi ile karşılaştı. Bakırköy Belediyesi çalışanları, son üç yıldır zam alamadığı gerekçesi ile grev başlatmıştı. Aradan geçen süreçte çalışanlar, defalarca Bakırköy Belediyesi ve CHP’li yöneticilerden en azından yıllık enflasyon oranında zam yapılmasını istemişti. Grevin 13’üncü gününde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen işçiler, zam konusunda söz aldığını fakat aradan geçen günlerde sözün yerine getirilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu protesto etti.

“Kılıçdaroğlu’nun peşini bırakmayacağız”

Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, “27 yıldır Bakırköy Belediyesinde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Belediye başkanımız sıfır zam önerdi ve sonrasında 3,5,7 gibi bir zam modeli önerildi. Tabi bu rakamları kabul etmedik ve masadan kalktık. Sesimizi Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmek için buradayız. Fakat 75 gündür onlarca kez kendilerine iletmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. ‘Grevdeyiz, desteğiniz bekliyoruz’ dedik ama bir dönüş alamadık. Bize defalarca söz verildi, halledeceğiz denildi ama bir sonuç alamadık. Biz ekmeğimiz için buradayız. 75 gündür bu kış şartlarında hak ettiğimiz almak için direniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu’nun peşindeyiz. Grevimizin 13’üncü gününde kendisinden söz aldık, ‘Halledeceğiz arkadaşlar’ dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10’u, 15’i geçti ama hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK’in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde 0 zam ile geldiler ardından ise 5,7,9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

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