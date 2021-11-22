CHP’li Belediye Başkanları, Meclis Başkanı Sennaroğlu ziyaret etti

KKTC’ye temaslarda bulunmak amacıyla ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, 2 günlük KKTC temaslarına devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen heyet daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Sennaroğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yer aldığı heyeti, Meclis Mavi Salonunda kabul etti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun görüşmenin basına açık bölümündeki konuşmasında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, KKTC’nin, Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti. KKTC ile Türkiye’nin iki ayrı devlet ve tek millet olduğunu belirten Torun, KKTC’deki 28 belediyeyle karşılıklı iş birliğini güçlendirerek yapılabilecek ortak projeleri değerlendirmek istediklerini kaydetti. CHP’nin Türkiye’de 250 belediyeye sahip olduğunu ve bunların nüfus yoğunluğu fazla olan yerler olduklarını kaydeden Torun, salgın sürecindeki tecrübeleri de KKTC belediyeleriyle paylaşmayı arzuladıklarını söyledi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, milli meselede Türkiye’nin KKTC’nin yanında olması ve TBMM’deki dört büyük partinin de bu konuda ortak davranış sergilemesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Yapılan ziyaretin KKTC belediyeleriyle güçlü ilişkiler kurulması, iş birliğinin artırılması ve daha ileriye taşınması, yararlı temasların yapılması açısından verimli geçmesini dileyen Sennaoğlu, merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı da bu vesileyle anmak istediğini söyledi. Sennaroğlu, “Onların kararlılığı ve devlet adamlığı bu ülkenin kaderini değiştirdi. Kıbrıs Türk halkı yok oluşun eşiğinden devlet sahibi bir halk olma noktasına geldi. Her ikisi de eşsiz bir noktadırlar. Kendilerini minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.