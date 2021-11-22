banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi
Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
LPG oto gaza 19 kuruş daha zam!
LPG oto gaza 19 kuruş daha zam!

CHP’li belediye başkanları KKTC’de siyasi partiler ile bir araya geldi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyet, KKTC ziyaretinde Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Halkın Partisi (HP) yetkilileri ile bir araya geldi.

Politika 22.11.2021, 21:52
CHP’li belediye başkanları KKTC’de siyasi partiler ile bir araya geldi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyet, KKTC ziyaretinde Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Halkın Partisi (HP) yetkilileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkanları heyeti, 2 günlük KKTC temaslarına devam ediyor. CHP heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından KKTC’li siyasi partiler ile bir araya geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü’nün yer aldığı heyet, ayrı ayrı Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Halkın Partisi (HP) yetkilileri ile görüştü.

CHP heyeti ilk olarak DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve bazı Demokrat Parti yetkilileri ile Meclis Mavi Salonu’nda bir araya geldi. Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti. Torun, KKTC’deki 28 belediye ile iş birliği içerisinde neler yapılabileceğini ve ülkeye nasıl katkıda bulunabileceklerini ortaya çıkarmak adına Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirterek, yarın yapılacak ziyaretlerin ardından programın tamamlanacağını ancak ileriki günlerde de gelmeye devam edeceklerini kaydetti. “KKTC bizim için çok önemli. Bizim milli davamız. Bu devletin sorunlarının çözülmesi, kazanımlarının artması, uluslararası ölçekte tanınması hepimizi mutlu eder” diyen Torun, halihazırda belediyelerin ortak yürüttüğü projelerin varlığına dikkat çekerek, bu iş birliğinin önemine değindi. KKTC’nin dünya turizminden alacağı payı artırmak adına nasıl katkılar sunabileceklerini bilimsel anlamda ortaya koyan bir turizm çalıştayı da düzenlemek istediklerini söyleyen Torun, bu çalıştayla birlikte birçok sorunun çözümüne de katkı koymayı umduklarını kaydetti.

CHP-TDP görüşmesi

CHP heyeti, DP’nin ardından TDP’li yetkililerle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, görüşmede Türkiye nüfusunun yüzde 51’inin yaşadığı bölgelerin, turizm beldelerinin de yüzde 90’ının CHP’li belediye başkanları tarafından yönetildiğinin altını çizdi. CHP olarak belediye başkanlarının deneyimlerini, başarılarını KKTC’deki belediyelerle paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, belediye sorunlarının çözümüne ve ülkenin tanınmışlığına katkı koymak istediklerini belirtti. Torun, var olan ve kurulacak yeni birlikteliklerinin güzel sonuçlar çıkaracağına inandıklarını aktardı.

CHP-CTP görüşmesi

CHP heyeti, TDP’nin ardından ise CTP ile bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Turfan Erhürman tarafından Meclis Mavi Salon’da yapılan kabulde, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP milletvekilleri Fikri Toros, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar da hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, 11 büyükşehir belediye başkanının 6’sı ile KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, 5 başkanın ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katılamadığını kaydetti. KKTC’deki 28 belediyenin bir kısmını dün ziyaret ettiklerini, yarın da ziyaretlerini sürdüreceklerini söyleyen Torun, amaçlarının büyükşehir belediye başkanlarının deneyimlerini KKTC’deki belediye başkanlarıyla paylaşmak ve iş birliği yapmak olduğunu dile getirdi. Torun, KKTC’nin dünyada güçlü bir ülke olarak yer almasının kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek, “Biz sorunları çözülmüş, insanı mutlu KKTC için katkıya, desteğe her zaman hazırız” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ise, CHP heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Merkezi idarede ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını dile getiren Erhürman, bundan dolayı belediyelerin istikrarlı görev sürelerinde pek çok hizmeti kendilerinin götürmek durumunda kaldıklarını söyledi. Özellikle büyükşehir belediyeleriyle kuracakları temasların son derece değerli olduğunu düşündüğünü belirten Erhürman, KKTC’nin turizm ve yükseköğretim ülkesi olduğunu söyledi. KKTC’nin tarım ülkesi ve tarımsal sanayi ülkesi haline gelmesi arzusunu da paylaşan Erhürman, “Bütün bunları Türkiye’de anlatma ihtiyacımız var” dedi.

CHP-YDP görüşmesi

CTP’nin ardından YDP ile bir araya gelen CHP heyeti, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından Cumhuriyet Meclisinde kabul edildi. Pandemi sürecinde CHP’li belediye başkanlarının büyük başarılara imza attığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, KKTC’deki belediyelerle iş birliği yaparak fayda sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

CHP-HP görüşmesi

CHP heyeti, YDP’nin ardından Meclis Mavi Salon’da HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından kabul edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, KKTC’nin daha yaşanılabilir bir ülke olması, sorunlarının çözülmesi, uluslararası arenada tanınması ve kazanımlarının artırılması adına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

HP Genel Başkanı Özersay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meclis çalışmaları nedeniyle heyeti parti binalarında ağırlayamadıklarını kaydetti. Türkiye, Türk halkıyla ve Türkiye’deki siyasi partilerle yakın iş birliği ve diyalog halinde olmayı önemsediklerini ifade eden Özersay, CHP’nin ziyaretini de önemsediklerini dile getirdi. “Halkın partisi, Atatürkçü, laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını önemseyen bir siyasi parti” diyen Özersay, CHP’nin siyasi yolculuğunu yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı kardeşlik ilişkisini önemsediklerini vurgulayan Özersay, Türkiye’de yapılacak seçimlerin ve kimin iktidarda olduğunun Türkiye’deki seçmenin meselesi olduğunu kaydetti. “Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar” ifadelerini kullanan Özersay, 2016 yılında kurulan bir siyasi parti olarak 3 yıla yakın hükümette, bir yıldır da muhalefette görev yaptıklarını aktardı.

Merkezi yönetimin hükümetlere olan desteği yanında belediyelere de Türkiye’deki yerel yönetimlerin vereceği desteği önemsediklerini ve hissetmek istediklerini dile getiren Özersay, bazı belediyelerin ikili ilişkilerinde bu desteğin verildiğini söyledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7