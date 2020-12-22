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CHP’li başkandan AK Parti’li başkana afişli teşekkür

Ordu’da AK Parti’li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği hizmet vatandaşlardan büyük takdir toplarken, CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçesine yapılan 8.5 km’lik yol için Başkan Hilmi Güler’e afiş asarak teşekkür etti.

Politika 22.12.2020, 13:52
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CHP’li başkandan AK Parti’li başkana afişli teşekkür

Ordu’da AK Parti’li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği hizmet vatandaşlardan büyük takdir toplarken, CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçesine yapılan 8.5 km’lik yol için Başkan Hilmi Güler’e afiş asarak teşekkür etti.

Ordu’da 2019 yerel seçimleriyle 18 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi’ni Cumhur İttifakı’nın adayları kazanırken, Gülyalı ilçesini CHP’li aday kazandı. Seçimin ardından kırsal alanda yol seferberliği başlatan AK Parti’li Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların standardı yüksek, konforlu bir ulaşıma sahip olması için büyük bir çaba gösterdi.

Yerel seçimlerden bugüne kadar geçen 20 ayda birçok ilçe merkezi ve kırsal yol ağını asfalt ve beton yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, CHP’li adayın kazandığı Gülyalı ilçesinin en önemli grup yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı. Toplam 6 mahalleye hizmet verecek olan, 8.5 kilometre uzunluğundaki yolda, 7.5 kilometrelik kısım sıcak asfaltla buluştu.

CHP’li Başkandan afişli teşekkür

CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Başkan Güler’e teşekkür etti. Tepe açıklamasında, “İlçemiz ulaşım ağının en önemli ve en sorunlu güzergâhlarından birini oluşturan Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki Kestane-Ambarcılı grup yolunda 7,5 km asfaltlama çalışması tamamlandı. Kalan 1 km’lik güzergâhın da en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Kestane ve Ambarcılı Mahallelerimiz başta olmak üzere Ayrılık, Mustafalı, Alibey ve Güneyköy (Piraziz) mahalleleriyle geniş bir havzaya hitap eden güzergâhın konforlu bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ilçemiz ve vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bununla yetinmeyen CHP’li Başkan, asfaltlanan yola afişler asarak Başkan Güler’e vatandaşlar adına teşekkür etti.

“Parti rozetini seçimden sonra çıkardık”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilme Güler, siyasi parti rozetini başkan seçildikten sonra çıkarttığını ve Ordululuk üst kimliğinin önemli olduğunu söyledi. Gülyalı ilçesinin önemli bir sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Güler, “Asfaltlanan güzergâh, Gülyalı ilçemizin en önemli yol ağlarından biriydi. Ayrılık, Mustafalı Kestane, Alibey, Ambarcılı ve Güneyköy Mahallelerine hizmet verecek yolu sıcak asfaltla buluşturduk” dedi.

Gülyalı ilçesini son dönemde gerçekleştirdikleri hizmetlerle cazibesi yüksek bir ilçe haline getirdiklerini belirten Başkan Güler, “Gülyalı ilçemiz, hem devlet yatırımları hem de büyükşehir yatırımlarıyla ilimizin en gözde ilçelerinden birisi oldu. Ordu-Giresun Havalimanı, Çikolata Park, Kano Yarış Parkuru gibi yatırımlar ilçenin kaderini değiştirecek. Asfaltla buluşturduğumuz yol ağlarıyla birlikte, vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkanı sunuyoruz” şeklinde konuştu.
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