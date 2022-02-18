banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022

CHP’li Başkan Şahin’den ihraç açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün partisi olan CHP’de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesini değerlendirerek, "16 bin 500 kişi beni belediye başkanı olarak seçmiş, ben onları temsil ediyorum. Neden görevimden istifa edeyim ihraç olursa bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi.

Politika 18.02.2022, 17:11
CHP’li Başkan Şahin’den ihraç açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün partisi olan CHP’de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesini değerlendirerek, "16 bin 500 kişi beni belediye başkanı olarak seçmiş, ben onları temsil ediyorum. Neden görevimden istifa edeyim ihraç olursa bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede yaşanan rüşvet olayının ardından parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, YDK’a sevk edilmesine dün oy birliği ile karar verilmişti. Bunun ardından genel bir değerlendirme amaçlı bir basın açıklama yapan Şahin, İHA muhabirin "Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini nasıl karşılıyorsunuz" sorununa, "Düşünmüyorum ihraç sıkacağını falan. Çünkü YDK süreci özel bir şey değil. YDK süreci eğer senin il ve ilçen senden memnun değilse ki bunu deklare ettiler zaten, belediye başkanı olunca doğrudan oraya gider ve biz parti içimizde, parti hukukumuzda tek şey vardır YDK’ya sevk edilir ve YDK’da olay sonuca bağlanır. Daha önce bir meclis üyemiz grup kararına uymadığı için onunda kararı yine genel merkezde YDK’dan çıktı. Yani Parti içi hukukun hiyerarşisi bu. Bu gayet doğal bir süreç" dedi.

"Neden istifa edeyim 16 bin 500 kişi beni seçmiş"

YDK’dan ihraç kararı çıkarsa görevinden istifa edecek misiniz? soruna Başkan Şahin, "Ben çıkmaz diyorum ama ihraç velev ki çıktı, çünkü ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkmaz diyorum ama çıkarsa da bağımsız oluyorsunuz yani. Neden istifa edeyim 16 bin 500 kişi belki biraz daha fazla beni seçmiş, ben onları temsil ediyorum. 16 bin 500 kişide benim istatistiklerime göre ben bundan bir ay öncesine kadar benim yüzdem, yüzde 58’e çıkmıştı. Bu dediğim 16 bin 500 de değil, daha yüksek bir rakam. Daha yüksek insanları temsil eden biriyim. Ben o halkın başkanıyım. O halk ne derse ve ne isterse onu yaparım" dedi.

"Zaten il başkanı istedi diye belediye başkanı olmadım ki"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Zaten il başkanı istedi diye belediye başkanı olmadım ki. Ben seçimde geldim aldım halkın beni istediği için ben oldum, halkım istediği için devam ederim. Önündeki adı ne olursa olsun. Beni çok bağlamaz. Bunun için partiyle benim aramda kırgınlık mırgınlık olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanıyım. Onlarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe başkanı, il başkanı, kişisel bir şey olmaz. Kurumlar birbirine küser mi? Şahsi olarak sordunuz ya o da bende kalsın. Şahsi konuşmayayım" dedi.

"İYİ Parti, açısından da parti kararlarıdır bir şey diyemem"

Bu süreçte Bilecik’te Millet İttifakı yaptıkları İYİ Parti’nin kendisine destek olan bir açıklama yapmadıklarını sorusuna cevap veren Başkan Şahin, "İYİ Parti, açısından da parti kararlarıdır. Sosyal medya üzerinde özellikle olaya intikal etmeme kararı almış olabilirler. Fakat İYİ Parti meclis toplantısında büyük bir katılımla buraya geldi" dedi.

"Yer alan bir tane akrabam varsa planı iptal ederim"

Başkan Şahin, ulusal basında kendi köyü şimdi mahalle olan "Pelitözü Mahallesinde imar vurgunu" haberlerine karşı, "Pelitözü mahallesinde imar rantı vurgunu şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu bölgeyle ilgili imar planları yapılması işine ilişkin ihale yani buranın planlama ihalesi açık ihale usulü ile 15 Mart 2018 tarihinde 365 gün süre ile yapılmış ve bu tarihten itibaren ihaleyi alan Ankara imar firması tarafından planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bir kere bu planlama işinin bizden önce yapıldığını dikkatle not düşelim. Tarihi de 15.03.2018. Yani bu bölgenin imara açılacağı hususu 2018 yılından itibaren herkes tarafından bilinmektedir. 2016, 17’den sonra orada tarla toplayanları araştırın diye söylüyorum. Yer alan bir tane akrabam varsa planı iptal ederim. Bursa yoluna doğru çok katlık var ama Gölet görünüm alanında katlık yok. Hepsi dublekse göre ayarlanmış durumda. Selçuk Erdağı’ya kayıtlı mal varlığı yok. İrfan Söğüt ve oğlu bir yer almıştı onu biliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14