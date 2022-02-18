CHP’li Başkan Şahin’den ihraç açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün partisi olan CHP’de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesini değerlendirerek, "16 bin 500 kişi beni belediye başkanı olarak seçmiş, ben onları temsil ediyorum. Neden görevimden istifa edeyim ihraç olursa bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede yaşanan rüşvet olayının ardından parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, YDK’a sevk edilmesine dün oy birliği ile karar verilmişti. Bunun ardından genel bir değerlendirme amaçlı bir basın açıklama yapan Şahin, İHA muhabirin "Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini nasıl karşılıyorsunuz" sorununa, "Düşünmüyorum ihraç sıkacağını falan. Çünkü YDK süreci özel bir şey değil. YDK süreci eğer senin il ve ilçen senden memnun değilse ki bunu deklare ettiler zaten, belediye başkanı olunca doğrudan oraya gider ve biz parti içimizde, parti hukukumuzda tek şey vardır YDK’ya sevk edilir ve YDK’da olay sonuca bağlanır. Daha önce bir meclis üyemiz grup kararına uymadığı için onunda kararı yine genel merkezde YDK’dan çıktı. Yani Parti içi hukukun hiyerarşisi bu. Bu gayet doğal bir süreç" dedi.

"Neden istifa edeyim 16 bin 500 kişi beni seçmiş"

YDK’dan ihraç kararı çıkarsa görevinden istifa edecek misiniz? soruna Başkan Şahin, "Ben çıkmaz diyorum ama ihraç velev ki çıktı, çünkü ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkmaz diyorum ama çıkarsa da bağımsız oluyorsunuz yani. Neden istifa edeyim 16 bin 500 kişi belki biraz daha fazla beni seçmiş, ben onları temsil ediyorum. 16 bin 500 kişide benim istatistiklerime göre ben bundan bir ay öncesine kadar benim yüzdem, yüzde 58’e çıkmıştı. Bu dediğim 16 bin 500 de değil, daha yüksek bir rakam. Daha yüksek insanları temsil eden biriyim. Ben o halkın başkanıyım. O halk ne derse ve ne isterse onu yaparım" dedi.

"Zaten il başkanı istedi diye belediye başkanı olmadım ki"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Zaten il başkanı istedi diye belediye başkanı olmadım ki. Ben seçimde geldim aldım halkın beni istediği için ben oldum, halkım istediği için devam ederim. Önündeki adı ne olursa olsun. Beni çok bağlamaz. Bunun için partiyle benim aramda kırgınlık mırgınlık olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanıyım. Onlarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe başkanı, il başkanı, kişisel bir şey olmaz. Kurumlar birbirine küser mi? Şahsi olarak sordunuz ya o da bende kalsın. Şahsi konuşmayayım" dedi.

"İYİ Parti, açısından da parti kararlarıdır bir şey diyemem"

Bu süreçte Bilecik’te Millet İttifakı yaptıkları İYİ Parti’nin kendisine destek olan bir açıklama yapmadıklarını sorusuna cevap veren Başkan Şahin, "İYİ Parti, açısından da parti kararlarıdır. Sosyal medya üzerinde özellikle olaya intikal etmeme kararı almış olabilirler. Fakat İYİ Parti meclis toplantısında büyük bir katılımla buraya geldi" dedi.

"Yer alan bir tane akrabam varsa planı iptal ederim"

Başkan Şahin, ulusal basında kendi köyü şimdi mahalle olan "Pelitözü Mahallesinde imar vurgunu" haberlerine karşı, "Pelitözü mahallesinde imar rantı vurgunu şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu bölgeyle ilgili imar planları yapılması işine ilişkin ihale yani buranın planlama ihalesi açık ihale usulü ile 15 Mart 2018 tarihinde 365 gün süre ile yapılmış ve bu tarihten itibaren ihaleyi alan Ankara imar firması tarafından planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bir kere bu planlama işinin bizden önce yapıldığını dikkatle not düşelim. Tarihi de 15.03.2018. Yani bu bölgenin imara açılacağı hususu 2018 yılından itibaren herkes tarafından bilinmektedir. 2016, 17’den sonra orada tarla toplayanları araştırın diye söylüyorum. Yer alan bir tane akrabam varsa planı iptal ederim. Bursa yoluna doğru çok katlık var ama Gölet görünüm alanında katlık yok. Hepsi dublekse göre ayarlanmış durumda. Selçuk Erdağı’ya kayıtlı mal varlığı yok. İrfan Söğüt ve oğlu bir yer almıştı onu biliyorum" dedi.