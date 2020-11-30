CHP’li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerini gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya gerekçe olarak, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış, ben değer biçemiyorum 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış” sözleri gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Katıldığı bir TV programında ‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”

Ali Mahir Başarır, aynı programın ilerleyen dakikalarında Tank Palet fabrikasının satılışını ima ettiğini belirterek, “Tank Palet fabrikası ordudur. Bu ülkenin namusudur. Ordudan kastım Tank Palet fabrikasıdır. Buradan yanlış bir anlam çıkmasın. Bana göre bu ülkenin en stratejik bir ordusunun parçası, bunu kast ediyorum. ‘Tank Palet fabrikası ordunun bir parçası, bunun yüzde 49’u Katar’a satılmıştır’ dedim” diyerek sözlerine açıklık getirmişti.

CHP’liler, Başarır’ın sözlerinin bir kısmının servis edildiğini öne sürerek, soruşturmaya tepki gösterdi.

“ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARI KINIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır’ın sözlerinin bir kısmını cımbızlayarak FETÖ taktikleriyle algı oluşturmaya çalışanları kınıyoruz. Katar'a vatan mallarını peşkeş çektiğiniz bu sözleşmeleri derhal iptal edin! Yüksek sesle tekrar ediyoruz, Tank Palet vatandır satılamaz” dedi.

CHP’Lİ ÖZEL’DEN ALTUN’A YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başarır’ın sözleri için “Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur” mesajını paylaşmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Altun’un bu sözlerine, “Bir atanmış olarak milletin seçtiği vekili lanetlemek nasıl bir hadsizliktir! Kimsenin orduyu göreve çağırdığı yok. Hiç boşuna, umutlanma; Tank Palet Fabrikası’nı Katar Ordusu’na peşkeş çektiğinizi unutturamazsın. Eğer yüzün kızaracaksa haydi izle ve yalanında boğul!” diye yanıt vererek Başarır’ın programdaki konuşmasının geriye kalan kısmına işaret etti.

“TANK PALET VATANDIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise sözlerini açıklamasına rağmen Başarır’a başlatılan soruşturmayı kınayarak, “Ne yaparlarsa yapsınlar, “Tank Palet Vatandır” demeye, ülkemizi gizli kapaklı yabancı ülkelere peşkeş çekmeye kalkanların üzerine yürümeye devam edeceğiz” dedi. Soruşturmaya tepki gösteren bir başka isim, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “TSK’nın büyük ve önemli bir tesisi tank palet fabrikasının Katar’a peşkeş çekilmesine itirazı şanlı ordumuza hakaret diye algılamak trol aklının ve organizasyonunun geldiği çaresizliğin son halidir” ifadelerine yer verdi.

MSB’DEN SUÇ DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklediği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir” diyerek suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. MSB’nin açıklamasında, “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” denildi.

BAŞARIR’IN SÖZLERİNE KALIN VE ÇELİK’TEN TEPKİ

Başarır’ın o sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten de tepki geldi.

İbrahim Kalın, “Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır” mesajını paylaştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, “Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. “Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz” ifadelerine yer verdi.