CHP’li Adıgüzel arıcı kıyafetiyle basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Türkiye sahte bal cenneti olmuştur. Türkiye’de market raflarındaki kalem bazında yüzde 92’sinin sahte olduğunu evraklarıyla göstermiştim” dedi.

Adıgüzel, TBMM’de arıcıların giydiği koruyucu kıyafeti giyerek düzenlediği basın toplantısında arıcılığa ve bal üretimine dikkat çekti. Adıgüzel, arılara şeker verilmediğini söyleyerek, “Bu memlekette arı görmemiş, arı uğramamış yapay bal var demiştik. Bu memlekette arı görmemiş bal kavramından sonra arıcılıkta vicdan, ahlak görmemiş insan da var. Hükümet sadece arı ölümlerine değil, sahte bal üretilmesi ve satılmasına da duyarsızdır. Türkiye sahte bal cenneti olmuştur. Türkiye’de market raflarındaki kalem bazında yüzde 92’sinin sahte olduğunu evraklarıyla göstermiştim. Bu ülkede sahte balla çocuklarımız, gençlerimiz zehirlenmektedir. Geçtiğimiz hafta Güneydoğu’dan gelen on tır sahte balın Adana’ya geldiğini öğrendik” dedi.

Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Türkiye bal üretiminde dünya ikincisidir, kovan sayısı bakımından dünya üçüncüsüdür. Arıcılar, arıcılığı hükümetin yüzünden bıraktılar. Körük ile arıları kovalarız. Arıcılar arıları körüklemekten vazgeçtiler.”

Türkiye Arıcılar Birliği kurucusunun dayısı olduğunu söyleyerek, kendisinin körüğü bilerek yaktığını belirten Adıgüzel, “Bu şekilde arıları kovalıyoruz, balı alıyoruz. Ama şu anda bazı fırsatçılardan, kötü niyetli kişilerden fırsat bulamıyoruz. Arıcılar bu körüğü arılara yapmayacak. Kimlere yapacak? Arıcıları bölen, arıları öldüren, ticaret, siyaset, ihanet odaklarına sıkıyoruz. Merdiven altı şeker üreten, arı görmeden bal yapan sahtekarlara sıkıyoruz” şeklinde konuştu.