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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Kuşadası’nda buluştu

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ev sahipliğinde bir araya geldi.

Politika 26.03.2022, 19:22
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Kuşadası’nda buluştu

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ev sahipliğinde bir araya geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen ’Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahiplinde yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş katıldı.

CHP’li büyükşehir belediye Başkanları adına ortak açıklamayı ev sahibi olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptı. Açıklamada gıda krizini çözmek üzere merkezi hükümetin ivedilikle ulusal bir istişare toplantısı düzenlemesi gerektiği belirtilerek belediyelerin kur kaynaklı zararlarının karşılanması istendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplantıda pandemi, savaş, iklim krizi ile gıda, enerji ve petrol ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının ve tarım alanında yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığını belirterek, “Büyükşehir belediye başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu kez ’efeler diyarı’ Aydın’da bir araya geldik. Aydın buluşmasında pandemi, savaş, iklim krizi ile gıda, enerji ve petrol ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı son dönemde özellikle tarım alanında yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilmiş, gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorununun önlenmesi adına büyükşehir belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ele alındı. Geride bıraktığımız 3 yılda büyükşehir belediyelerimiz kırsal kalkınma alanında önemli başarılara imza atmış; kadın kooperatiflerinin ve tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, sözleşmeli üreticilik, hibe destekler ve hayvancılık alanlarında üreticilerimizin yanında olmuştur. Buluşmada kırsal kalkınmadaki destekler ile bu desteklerdeki ürün ve yöntem çeşitliliğinin artırılması için yapılacak çalışmalarda kurumlarımızın birlikte hareket etme iradesi vurgulanmıştır. Gerek iklim krizi gerekse savaş nedeniyle birçok ülke ve Türkiye gıda kriziyle yüzleşmektedir. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere, belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye ivedilikle davet ediyoruz" dedi.

CHP’li büyükşehir belediyelerinin vatandaşların her zor anında yanlarında olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Özellikle kıyı bölgelerinde geçtiğimiz sene büyük orman yangınları yaşanmış, bu yangınlara müdahale ve koordinasyon konusunda sorumluların yeterli donanıma sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Büyükşehir belediyelerimiz, yangınlarda ve doğal afetlerde yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu yakından hissettirmiştir. Büyükşehir belediyelerimizin, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangını felaketlerine karşı yapacağı ortak çalışmalar değerlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen ’Orman Bilim Kurulu’nun çalışmalarının yakından takip edileceği konusunda ortak karar alınmıştır. Bu konuda belediyelerimiz, valilikler, Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili kurumlarla acil bir toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz" diye konuştu.

Buluşmada ayrıca ulaşım, eğitim, bilişim projeleri ve kadınların istihdama katılması hakkında değerlendirilmelerde bulunduğunu aktaran Çerçioğlu, "Büyükşehir belediyelerimiz kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için uzun vadeli yatırımları, altyapı çalışmalarını, büyük ölçekli ulaşım ve çevre projelerini hayata geçirmektedir. Büyükşehir belediyelerimiz, zorlu ekonomik koşullara ve anbean yükselen maliyetlere rağmen su, ulaşım ve ekmek fiyatları ile sosyal yardımlarda direnç noktalarını yukarıda tutmaya azami gayret gösterecektir. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir. Hükümet yetkililerinin, belediyelerin kur kaynaklı zararlarını karşılaması bunun yanında artan gider kalemlerine karşı gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Millet İttifakı belediyeleri olarak, önümüze çıkarılan tüm zorluklara ve malum ekonomik koşullara rağmen geleceğimiz için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuşan Başkan Çerçioğlu şunları söyledi:

"Milletimiz dünya tarihinde, en zorlu fırtınaların ardından dahi güneşin nasıl doğacağı konusunda deneyimli ve yol gösterici kimliğiyle bilinmektedir. Bizler de bu yol göstericiliğin ışığında, 3 yıllık görev dönemimizde olduğu gibi, özellikle mübarek Ramazan Ayı ve sonrasında da kimseyi ayırt etmeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 11 büyükşehir belediye başkanı olarak milletimizin mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyor; bolluk, bereket, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözünün takipçileri olarak yakın coğrafyamızda yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı’nın da son bulmasını yürekten temenni ediyoruz."

Başkan Çerçioğlu’nun açıklamalarının ardından CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı Kuşadası’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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