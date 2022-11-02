CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan’ın TDP’ye üyeliği ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben bağımsızım zannederken Türkiye Değişim Partisi’nin Bolu Belediye Başkanıymışım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, genel merkezden bir yetkilinin kendisini aramasıyla, başka bir partiye üyeliği olduğunu öğrendi. E-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulaması yapan Özcan, 2022 yılının ikinci döneminde Kilis’ten Türkiye Değişim Partisi üyesi yapıldığını gördü.

"Aktif üyeymişim"

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Tanju Özcan, durumu Cumhuriyet Halk Partisi’nde çalışan kişi aracılığıyla fark ettiğini ifade ederek, "Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi beni 1 yıllığına ihraç etti. 1 yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimin de silinmesi anlamına geliyor bu. Dün itibariyle bu süreci takip eden genel merkezden bir kardeşim beni aradı. CHP’den üyeliğim düşmüş mü diye kontrol ederken, ‘Abi senin bir başka partiye üyeliğin görünüyor’ dedi. ’Nasıl yani’ dedim. ‘Onu ben göremiyorum’ dedi. ‘E-Devlet’ten girip bakarsan görürsün’ dedi. Ben de bu uyarı üzerine E-Devlet’e girdim. Ben 2022 yılının ikinci yarısında Türkiye Değişim Partisi’ne Kilis’ten üye olmuşum ve aktif üyeymişim. Ben bağımsızım zannederken Türkiye Değişim Partisi’nin Bolu Belediye Başkanıymışım” dedi.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Olayı yargıya taşıdıklarını belirten Özcan, "Türkiye Değişim Partisinin yetkilileri beni aradı. Genel Başkan Yardımcıları, Kilis İl Başkanı aradı, kısa bir süre önce istifa etmiş. ’Lütfen suç duyurusunda bulunun, biz kesinlikle böyle bir şey yapmadık’ dedi. Bununla ilgili avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Ben gerekli incelemenin derhal ve ivedilikle yapılmasını bekliyorum" diye konuştu.