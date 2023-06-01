CHP’de MYK toplantısı sona erdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Politika 01.06.2023, 18:23
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Saat 13.40’da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı.