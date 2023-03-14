CHP’de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor.

CHP genel merkez binasında 13 Mart’ta başlayan 28’inci Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı başvuru süreci sürüyor. Aday adaylığı başvurusu yapmak isteyenler genel merkez binasına gelerek işlemlerini gerçekleştiriyor. 20 Mart’a kadar devam edecek olan aday adaylığı başvuru süreci sonrası CHP Genel Başkan Yardımcılarının 28’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.