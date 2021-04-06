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CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha

CHP Yalova Merkez İlçe Yöneticisi Erkan Balıkçı, partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce’yi desteklediğini açıkladı.

Politika 06.04.2021, 16:29
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CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha


CHP Yalova Merkez İlçe yönetiminde, parti kurması beklenen Muharrem İnce için bir istifa daha geldi. Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyelerinden Erkan Balıkçı, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Balıkçı, “Mızrak artık çuvala sığmıyor” başlığıyla paylaştığı istifa açıklamasında, CHP Genel Merkezini, parti içi demokrasiyi ve Atatürk’ün adını silmekle suçlayarak, "Vasıfsız, verimsiz insanları sırf kendine sadık diye önemli mevkilere getiren bu düzenin içinde yer almak istemiyorum. Bu ülkede iktidarın da muhalefetin de değişmesi gerektiğini düşündüğüm için çare olarak Memleket Hareketi ve Muharrem İnce'yi destekliyorum” ifadelerini kullandı.

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