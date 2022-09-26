CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 13 Haziran’da kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan’ın durumunu görüşmek üzere toplandı.

CEZASI AÇIKLANDI

Toplantıda, katılanların oy birliğiyle Özcan hakkında, “partiden bir yıl geçici çıkarma” cezası verildi.

Partiden yapılan açıklamada, “CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir.” ifadesi kullanıldı.

ADAY OLAMAYACAK

Alınan bu kararın ardından Özcan, CHP'den hiçbir şekilde aday olamayacak.

ÖZCAN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

CHP’nin aldığı karar sonrası Özcan’dan da ilk açıklama geldi. Özcan, şu ifadeleri kullandı;

“Ben böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler, inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. ‘CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor’ algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Burada verilen bir siyasi karardır. Onlar siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler” dedi.

KARARA VARILAMAMIŞTI

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran’da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz’da toplanan YDK’de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.

Özcan’ın durumunun, YDK’nin 22 Ağustos’taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.

DİSİPLİN CEZASI ALMIŞTI

Tanju Özcan, daha önce Genel Merkez tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştı.

Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve “uyarı” ile cezası almıştı.