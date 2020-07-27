Son Dakika
CHP tarihinde bir ilk
Son dakika haberi... CHP 37. Olağan Kurultayı tamamlandı. 52 kişilik Parti Meclisi bu sabah itibarıyla netleşirken, CHP tarihinde de bir ilk yaşandı. 27 yaşındaki Sevgi Kılıç, CHP PM'ye giren ilk başörtülü siyasetçi oldu.
Politika 27.07.2020, 14:28
16
CHP 37. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilirken, dün de Ankara Bilkent Odeon Kültür Merkezi, CHP Parti Meclisi için kıyasıya bir yarışa sahne oldu.
Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde yer alan ve CHP PM için aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi olan Sevgi Kılıç, 365 delegenin desteğini aldı. 1993 doğumlu olan Kılıç, gençlik kotasından PM’ye girerek CHP tarihinde bir ilki başarmış oldu.
İstanbul Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev yapan Kılıç, avukatlık yapıyor.
29°
kapalı
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25