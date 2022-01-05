banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

CHP Sözcüsü Öztrak’tan İmamoğlu’nun kedili paylaşımına ilişkin açıklama: "Kimse öküz altında kedi aramasın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu’nun yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olup olmadığı sorusuna, "Kimse öküz altında kedi aramasın" diye cevap verdi.

Politika 05.01.2022, 17:10
CHP Sözcüsü Öztrak’tan İmamoğlu’nun kedili paylaşımına ilişkin açıklama: "Kimse öküz altında kedi aramasın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu’nun yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olup olmadığı sorusuna, "Kimse öküz altında kedi aramasın" diye cevap verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı, soruları yanıtladı. Faik Öztrak, Bakan Nurettin Nebati’nin “Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği gibi, kazancını helal yollardan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz” sözlerini eleştirerek, “Size göre hangi bakkalın, esnafın, kasabın kazancı haram” açıklamasında bulundu.

“Kimse öküz altında kedi aramasın”

Ekrem İmamoğlu’nun, yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının yıllar önce yürüyen merdivenlere ters binen Kemal Kılıçdaroğlu’nna gönderme olup olmadığı ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Faik Öztrak, “Bu soru bir gazeteci sorusu mu? Yoksa trol yorumu mu? Kimse öküz altında kedi aramasın. Bu soruları soranlar AK Parti Genel Başkanını, Genel Başkanımızı karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet, kimin kendi derdi ile dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün” ifadelerini kullandı.

“Size göre hangi bakkalın, esnafın, kasabın kazancı haram?”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yeni ekonomi modelini anlatırken kullandığı, “Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği gibi kazancını helal yollardan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz” açıklamalarını değerlendiren Öztrak, “Bu açıklama vahim. Bu memlekete bir grup vatandaşın kazancını helal, diğer bir grup vatandaşın kazancını da haram diye ayıran bir Maliye ve Hazine Bakanı olduğunu gösteriyor. Bu akıl tutulmasının zirve yaptığı bir yerdir. Bakan bey, bu hak ve yetkiyi kendinizde nasıl görüyorsunuz? Siz ‘vergilendirilmiş kazanç kutsaldır’ sözlerini kendine düstur kabul eden bir bakanlığın başında oturuyorsunuz. Bu sözleri nasıl söylersiniz? Size göre hangi bakkalın, esnafın, kasabın kazancı haram? Ayıptır, günahtır. Bu laflar haramzadelerin lafıdır. Helali haramı konuşanlar, dün 20 Aralık finansal kumpası ile ilgili TBMM’de verdiğimiz araştırma önergemize karşı oy vermemeliydi. Artık bu milletin dininden, diyanetinden şu kirli dilinizi bir çekin” diye konuştu.

“Nebati Bakan, kendi şirketlerini Ortodoks mu yönetir yoksa Heterodoks mu yönetir bilemem”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin “Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, artık Heterodoks politikalar var” açıklamasına tepki gösteren Faik Öztrak, “Nebati Bakan, kendi şirketlerini Ortodoks mu yönetir yoksa Heterodoks mu yönetir bilemem. Ama bir şey söyleyeyim; Devlet, devlet gibi yönetilir. Bugün hayat pahalılığına ezdirdiğiniz milletin ihtiyacı da budur. Devlet yönetimi liyakat ister, ilgi ister, tecrübe ister, güven ister, özveri ister” dedi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8