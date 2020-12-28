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CHP rüşvetten tutuklanan eski başkana sahip çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, Ceyhan’daki rüşvet operasyonunda tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’a sahip çıktı.

Politika 28.12.2020, 15:49
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CHP rüşvetten tutuklanan eski başkana sahip çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, Ceyhan’daki rüşvet operasyonunda tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’a sahip çıktı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve rüşvet’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında 5 Şubat’tan bu yana teknik ve fiziki takip olan zanlıların yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Bugün ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Parti Meclisi Üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Adana İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

“Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”

Torun, Aydar’ın rüşvet almadığını savunarak, “Meseleyi başında beri takip ediyoruz, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alınmıştır. Kendisi iki suç birleştirilerek bir hukuksuzluğa Türkiye’deki hukuk kararı ile imza atılmıştı. Şimdi olay bir başka şekilde devam ediyor maalesef. Ortada da bir suç yokken cezaevine alınarak suç uydurulmaya bir şekilde suç oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bunu birçok belediyemizde yaşıyoruz komplolarla karşı karşıyayız. Ama hiçbir zaman bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kreş, taziye evi bağış olarak yaptırılması suç olarak kabul ediliyor”

Rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını, vatandaşların bağış yaptığını söyleyen Torun, “Ceyhan belediye başkanı haksız hukuksuz bir şekilde görevden alındı. Şimdi de kendisine kumpas kurularak vatandaşın yaptığı bağışları suç gibi göstermeye çalışılıyor. Buradan bir yere varılmaz, buradan ekmek çıkmaz. Kadir Aydar’ı cezaevine göndermek haksız hukuksuzdur. Ortada oluşmuş hiçbir şey yok. Sadece vatandaşın anaokulu, kreş, taziye evi bağış olarak yaptırılması suç olarak kabul ediliyor. Biz bunun sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

“Aydar ailesi Ceyhan için inanılmaz işler yapmış insanlardır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise rüşvet iddialarının bir dayanağı olmadığını, Aydar ailesinin Ceyhan’da birçok hizmet yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Ceyhan’da yaşananlar, iddialar ve dedikodulara dayanır. İstihkak edilen suçların, iddiaların sağlıklı bit temeli dayanağı yok . Belediyenin kasasına giren de bir kuruş yok çıkan da bir kuruş yok. Ceyhan halkının kasası parası hiçbir şekilde zarar görmemiştir. Aksine korunmuştur. Bu soruşturmaya 5 Şubat 2020’de başlanmıştır. Zaten Kadir Aydar’ın, 26 Mart 2020’de başkanlığı düşürülmüştür. Rüşvet lafla ve dedikodu ile oluşacak suç değildir. Rüşvet verdiğini iddia edenler var ki böyle bir iddia da yok dosyadan anladığımız kadarıyla somut olarak çıkıp ben rüşvet verdim diyen biri yok dedikodular var. Böyle bir iddia var neden gereğini yapmadınız niye suçüstü yapmadınız. Çünkü gerçekte yok. Ne rüşvet veren var ne de rüşvet alan var. Olsa suçüstü yapılır doğrusu da budur. Aydar ailesi Ceyhan için inanılmaz işler yapmış insanlardır. Ceyhan da camiler, kreşler ve Ceyhanspor için ciddi bağışlar yapmış bir ailedir.”
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