CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aralık ayında başlattığı 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini bu akşam İstanbul'da gerçekleştirecek.

Üst aramasından geçenler alanda yerlerini alırken, Halk TV'ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu"

Alandaki kalabalığa dikkat çeken Engin Altay, 2023 seçimleri için aday olacak ismi dile getirdi.

Engin Altay, "Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu." ifadelerine yer verdi.

"Genel başkanımızın yapamayacağı hiçbir şey yok"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllardır birikim içinde olduğunu söyleyen Altay, şu sözlerle devam etti:

"Türkiye'nin sorunlarına çözüm noktasında CHP'nin ve kendisinin ne kadar kararlı olduğunu kamuoyu ve milletle paylaşacak. Çözüm noktasında önemli mesajlar verecek sorunları zaten vatandaş yaşıyor. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Taahhütleri, vaatleri yerine getireceğini ifade edecek ve şüphesiz bir yetki isteyecek. Kaftancıoğlu kararından sonra bunu İstanbul'a almamız meydan okumaktır. 'Elinden geleni ardında koyma, senden korkmuyoruz, kimse korkmasın' mesajıdır. 6'lı masada aday adı açıklandığı zaman siz heyecanı o zaman göreceksiniz. Aday ilan edildiği gün 6'lı masa Türkiye'nin kaderine damgasını vurmuş olacak." (ENSONHABER)