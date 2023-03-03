Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmesinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamaları üzerine parti genel merkez binasına geçti. Bunun üzerine CHP MYK, olağanüstü toplandı.

Kılıçdaroğlu, meclisteki makamından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" şeklinde konuşmuştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Bundan sonra ne olacak" sorusuna ise, "Yolumuza devam ediyoruz" cevabını vermişti.