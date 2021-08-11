CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen AK Partili isim görevden alındı

Şanlıurfa'da Akçakale Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan'ın görevden alındığını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatı ile ilgili konu adlı makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizi başkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız.

Konu ile ilgili olarak adli makamların kararını beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin tasvip etmemiz mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da AK Partili Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yardımcısı olan Navi Çokan, sosyal medya hesabından "Bu ülkeye atandığı günden beri, bu ülkenin insanına dayatmacı politikalarını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yer yüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart. Hiçbir zaman halkı dinlemediler. Hep zoraki, hep zoraki" paylaşımda bulunmuştu.