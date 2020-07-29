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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Erler Samet Çaldır, Kerim Arslan, Caner Mayendağı ve Mustafa Dağlı ile aynı kazada yaşamını yitiren şoförler Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Politika 29.07.2020, 19:53
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Erler Samet Çaldır, Kerim Arslan, Caner Mayendağı ve Mustafa Dağlı ile aynı kazada yaşamını yitiren şoförler Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş’ın ailelerini telefonla aradı.
Şehit askerlerimiz ile hayatını kaybeden görevli personele Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.
KURBAN VEKALETİNİ MEHMETÇİK VAKFI’NA VERDİ
Öte yandan CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na verdiği belirtildi.
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