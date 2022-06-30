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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Jandarma Uzman Çavuş Turgut ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Politika 30.06.2022, 09:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Jandarma Uzman Çavuş Turgut ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram ile Diyarbakır’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

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