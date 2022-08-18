Son Dakika
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan, Nurettin Canikli’ye başsağlığı telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli’yi kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Politika 18.08.2022, 21:17
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli’yi kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Ayşe Canikli’yi kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi telefonla aradı. Ayşe Canikli’ye Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.