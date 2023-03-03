CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’in açıklamaları sonrasında videolu paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından “Ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı sonrası sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, bu yola çıkarken hep ’Halil İbrahim’ sofrasından bahsettiklerini dile getirerek, “Bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim, yoksa bu ülke İflah olmaz dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Böylece soframız gittikçe genişledi. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama ‘erdoğanizm’ gelsin. Bu da olmaz, tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkese davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davette olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.”