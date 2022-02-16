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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu’na başsağlığı telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Politika 16.02.2022, 00:20
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Sayın Sare Davutoğlu’nun babası, kayınpederi Hulusi Misge’yi kaybeden, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla aradı. Hulusi Misge’ye Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.