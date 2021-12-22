CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan birliktelik çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bereketli topraklarda hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Gideceğimiz başka yer yok. İki kırmızı çizgimiz var. Birincisi vatan, ikincisi bayraktır. Bunların dışında herkesle otururuz konuşuruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluştu. Herkesle konuşmaya açık olduklarını ve Türkiye’yi ileri taşımak için birlik olunması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, vatan ve bayrak konusu hariç her şeyin konuşulabileceğini söyledi. Birliktelik çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Çok ayrıştık, çok bölündük, çok kavgalı hale geldik. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Madem Adem ve Havva’dan geliyoruz, neden kavga ediyoruz? Hepimiz kardeşiz, o zaman hepimiz birbirimize insani olarak bakmak zorundayız. Birbirimizin derdi ile ilgilenmek zorundayız. Eğer bunu yapabilirsek emin olun Türkiye çok hızlı büyür, çok hızlı kalkınır, herkesin karnı doyar. Sıkıntıları aşmanın yolu birlikte olmaktır, beraber olmaktır. Sıkıntıyı ortaya çıkartanlar siyasilerdir, açık yüreklilikle söylüyorum. Ama sıkıntıyı çözecek olanlar da siyasilerdir” dedi.

“En büyük hakem halktır, halka gitmek lazım”

Erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Bir iktidara görev verdiniz. Görevini yapmaya çalıştı ama geldiğimiz nokta belli. Piyasalar yangın yeri, mutfaklar yangın yeri. Buradan çıkması lazım Türkiye’nin. Bunun yolu da değişiklik ve değişimdir. En büyük hakem halktır, halka gitmek lazım. Halkın önüne sandığı koymamız lazım. Sandığın gereği neyse başımızın üstüne. Bunu yapabilirsek emin olun Türkiye’yi büyütür ve kalkındırırız. Hepimiz dolara endekslendik. Çocuğunu akşam yatağa aç yatıran anne hangi dolarla ilgilenecek? Bugün açlık ve sefalet var Türkiye’de. Bunun çözülmesi lazım, her çocuğun karnının doyması lazım” diye konuştu.

“İki kırmızı çizgimiz var; birincisi vatan, ikincisi bayraktır”

Her konuda iletişim kurmaya, konuşmaya hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Birbirimizi tanımamız, oturup konuşmamız lazım. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Helalleşmemiz lazım. Oturalım bir helalleşelim ne olur Türkiye’de. Neden kavga ediyoruz? Bu bereketli topraklarda hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Gideceğimiz başka yer yok. İki kırmızı çizgimiz var. Birincisi vatan, ikincisi bayraktır. Bunların dışında herkesle otururuz konuşuruz” ifadelerini kullandı.

Buluşmanın ikinci kısmı basına kapalı olarak devam etti.