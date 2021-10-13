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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ahmet Türk’e geçmiş olsun telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Politika 13.10.2021, 18:36
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ahmet Türk’e geçmiş olsun telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Türk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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