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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan’ı tebrik etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Politika 02.02.2023, 15:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
CHP’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Zühtü Arslan’ı telefonla arayarak, tebrik etti. Arslan’a görevinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.