CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’yu anma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 yıl önce evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993 yılında Ankara’daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenen anma törenine katıldı. Törene katılmadan önce Uğur Mumcu’nun evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Mumcu ailesi ile beraber Faili Meçhuller Anıtı’na ve evin önünde bulunan anıta karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

“Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o”

Anma töreninin ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden 19 yıl geçti. O unutulmadı, unutulmayacak. Medya dünyasının önemli bir temsilcisiydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Bir olay olduğu zaman bütün ayrıntılarıyla kamuoyunu bilgilendirme konusunda bir gazetecinin nasıl çaba göstermesini ondan öğrendik. Ama onu katlettiler. Acısı hala yüreğimizde, dinmedi, dinmeyecek. Onun önderliğinde, onun yol göstericiliğinde bütün medya dünyasının ortak çaba harcaması benim en büyük arzumdur. Olayların ayrıntılarını öğrenebilirsek, kamuoyuna bütün bu ayrıntıları bir şekilde aksettirebilirsek gazeteci olarak görevimizi yapmış oluruz. Hiç kimse Uğur Mumcu’yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman, her ortamda saygıyla anacağız” dedi.