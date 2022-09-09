CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin kolay kurulmadığını belirterek, gençlerin Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini söyledi. Toplantıya katılan gençlere cesur olmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin onlara miras olduğunu ve bu mirasa sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Ekonominin bağımsızlıkta çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Eğer siz ekonomik bağımsızlığınızı sağlayamazsanız, siyasal bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Ekonomik bağımsızlığı sağlamının yolu, dışarıya el avuç açan Türkiye görüntüsü vermemektir. Dışarıya el avuç açarsanız size siyasal koşullarını dayatırlar. Bu noktada bugün 21. yüzyılın Türkiye’sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir” diye konuştu.

"Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor"

Tarihin CHP’lilere yüklediği ciddi bir sorumluluk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz zaten. Her CHP’li cesur olmak zorundadır. Cesuruz diyeceksiniz. Hiçbir güce boyun eğemeyiz biz. Kuva-i Milliye ruhunun CHP’lilerin genlerinde olduğunu bütün arkadaşlarımızın bilmesini isterim. Bizim mücadelemiz bir hak mücadelesidir, bir bağımsızlık mücadelesidir. Aynı zamanda bir halk mücadelesidir. O nedenle genç arkadaşlarım, üstlendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Cumhuriyetin yüzüncü yılına giriyoruz. Geçen yüzyıldaki olayların bir kısmını anlattım ama çok büyük olaylar da oldu. Darbeler oldu, başbakanlar idam edildi, bakanlar idam edildi, gencecik fidan gibi ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden gençler idam edildi. ‘Biraz sağdan asalım, biraz soldan asalım’ diye gencecik fidanlarımız idam edildi. Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor. Her birinizin tarih karşısında sorumluluğu var. Öyle ‘geldiler bize baskı yaptılar, biz geri adım attık’ bizim kitabımızda yoktur o. Biz öyle görmedik, duymadık, öyle de yaşamadık. Bu kararlı mücadelemizi sürdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partiye üye olan 99 genç için temsilen 9 kişiye parti rozeti taktı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.