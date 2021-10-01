banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Politika 01.10.2021, 11:12
CHP lideri Kılıçdaroğlu, SP lideri Karamollaoğlu’na başsağlığı diledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla aradı. Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Görüş camiasına da başsağlığı dileklerini iletti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P