CHP Lideri Kılıçdaroğlu: “Siyasi bağımsızlık tapu senedi Lozan’dır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi bağımsızlığının Atatürk tarafından kazanıldığını belirterek, “Siyasi bağımsızlık tapu senedi Lozan’dır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Altınpark’ta gerçekleştirilen Kanaat Önderleri Toplantısı’na katıldı. Gerçekleştirilen toplantıya kanaat önderlerinin yanı sıra pek çok vatandaş da katıldı.

"Siyasi bağımsızlık tapu senedi Lozan’dır”

Türkiye’nin büyümesini ve saygın bir hale gelmesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, bugün gelinen noktadan kaygı duyduğunu belirterek, “Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce bu devletin siyasi bağımsızlığını sağladı. Siyasi bağımsızlık tapu senedi Lozan’dır. İkinci alan ekonomik bağımsızlıktır. O yüzden Atatürk ‘Savaş meydanında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, siyasi bağımsızlığınız tehlikeye girer’ diyor. Bugün geldiğimiz noktada bizim ekonomik bağımsızlığımız var mı? O zaman her birlikte olmak zorundayız” diye konuştu.

“Teknoloji devrimini artık yakalamak zorundayız”

Türkiye’de yaşayan gençlerin Avrupa ve diğer ülkelere gitmek istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Eskiden yalın kılıç vardı, önümüze geleni püskürtüyorduk. Şimdi elinde tüfek 500 metreden seni indiriyor. O zaman sanayi devrimini kaçırdıysanız, ayakta tutamazsınız bir devleti. Şimdi geldiğimiz süreç daha tehlikeli bir süreç; teknoloji devrimini artık yakalamak zorundayız. Pırıl pırıl evlatlarımızın yurtdışına değil içeride üretmesi gerektiğine inanmak zorundayız. Onlara her türlü imkanı sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Milliyetçilik vatanseverliktir kardeşim, eğer sen tek kurşun atmadan kendi toprağındaki bayrağı indirir, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırırsan sen milliyetçi falan değilsin. Milliyetçi olan şunu yapar; benim o bayrağıma kim göz koyduysa ve o toprakları terk ettiyse o asla ve asla milliyetçi değildir ve olamaz. Kanı ve canı pahasına orayı korumak zorundadır. Vatanımızı koruyamıyorsak biz vatansever de değiliz o zaman. Vatanseverlik farklı bir şeydir. Bayrağına aşık olmak demektir; toprakları toprak yapan neydi? Üstündeki kandı.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen toplantının ardından ‘Bozkurt Kemal’ sloganları ile salondan uğurlandı.