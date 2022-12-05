CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Ronaldo ve Messi, Türkiye için oynayacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye için 70 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileri ile çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size: Malum Dünya Kupası var. (Cristiano) Ronaldo ve (Lionel) Messi, Türkiye için oynayacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuştu. Harcırah Kanunu ve Taşıt Kanunu’nun milli güvenlikle bir alakası olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Nasıl harcıyorlar bu parayı. Ama sizin de (iktidar milletvekilleri) sormanız lazım. Ya, arkadaş sana dünyanın bütçesini verdik. Siz bu parayı nereye harcıyorsunuz, nasıl harcıyorsunuz? Hiçbir yönetmelik şu ana kadar yayınlanmadı. İlk kez size söylüyorum. Bu söylediğim kanuna tabi değiller ama neden tabi olmadıklarını da söyleyeyim size. Harcırah Kanunu. Sayın Başkan (TBMM Başkanı Mustafa Şentop) yüz lira alacak. Milletvekilleri 92 lira alıyorsunuz. Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar 63 lira alıyorlar. Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar da 62 lira alıyor. Peki sarayda çalışanlar kaç lira alıyor? Bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Ben de bilmiyorum. Niye onlar buraya tabi değil? Orada çalışanlar TBMM Başkanlığından fazla para alıyorlar. Milletvekilinden fazla para alıyorlar. Anayasa Mahkemesi başkanından fazla para alıyorlar. Onları harcırahları çok yüksek. Buna rağmen kimse görmesin, bilmesin diye yönetmeliği yayınlamıyorlar. Siz bunu niye sormuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“Ronaldo ve Messi, Türkiye için oynayacak”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bu saray Türkiye’sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileri ile çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size: Malum Dünya Kupası var. (Cristiano) Ronaldo ve (Lionel) Messi, Türkiye için oynayacak. Birinci Türkiye’nin ikinci Türkiye’yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye’de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayali vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla liyakatle Türkiye’yi yöneteceğiz. O Türkiye’nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daron Acemoğlu da var, Prof. Dr. Hakan Kara da var, Prof. Dr. Jeremy Rifkin de var, Refet Gürkaynak da var. Bu işin uzmanları ve bilim insanları var.”

“Bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin?”

Sözlerine iktidar milletvekillerinden itirazlar gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Niye ağlıyorsunuz? Bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Şampiyonlar ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergileri ve en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu oluşturdukları saray Türkiye’sini yenecek. Kısacası hak gelecek batıl zail olacak.”