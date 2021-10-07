CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası 27 Ocak 2022'ye ertelendi. Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta linç girişiminde bulunulmuştu.

Çubuk Adliyesi'nde bugün 4. duruşma görüldü. Sanıkların "adli kontroller kaldırılsın" talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Dava sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Duruşmada eylemin adam öldürmeye teşebbüs nitelğinde bulunduğunu, siyasi baskı nedeniyle davanın asliye cezada görülmeye devam ettiğini, olması gerekenin ağır ceza mahkemesinde yargılama gerektiğini, ısrarlı bir şekilde ifade ettik. Bu gerçekliğin altında ezildiklerini gördük. Levent Gök'ün ifadeleri altında da ezildiklerini gördük. Olay adam öldürmeye teşebbüs niteliğindedir, toplumsal barışı bozabilecek bir eylemle karşı karşıya kalınmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avulatı Çelik'in görevsizlik talebi de reddedildi. Davada 67 sanık bulunuyor.