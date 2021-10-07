banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası 27 Ocak 2022'ye ertelendi.

Politika 07.10.2021, 12:45
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası 27 Ocak 2022'ye ertelendi. Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta linç girişiminde bulunulmuştu.

Çubuk Adliyesi'nde bugün 4. duruşma görüldü. Sanıkların "adli kontroller kaldırılsın" talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Dava sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Duruşmada eylemin adam öldürmeye teşebbüs nitelğinde bulunduğunu, siyasi baskı nedeniyle davanın asliye cezada görülmeye devam ettiğini, olması gerekenin ağır ceza mahkemesinde yargılama gerektiğini, ısrarlı bir şekilde ifade ettik. Bu gerçekliğin altında ezildiklerini gördük. Levent Gök'ün ifadeleri altında da ezildiklerini gördük. Olay adam öldürmeye teşebbüs niteliğindedir, toplumsal barışı bozabilecek bir eylemle karşı karşıya kalınmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avulatı Çelik'in görevsizlik talebi de reddedildi. Davada 67 sanık bulunuyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1