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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Politika 15.10.2021, 19:15
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) ziyaret ederek Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmeye dair bilgiler veren Kılıçdaroğlu, ekonomik gündeme dair beklentilerini ve taleplerini ilettiklerini belirtti.

“Sıcak siyasetin Merkez Bankasına müdahale etmesine asla istemedik ve istemiyoruz”

Siyasette yaşanan olayların ekonomiye ve Merkez Bankasına müdahale etmesine karşı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası bir Cumhuriyet kurumu. Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları içinde son derece değerli ve önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankasına müdahale etmesine asla istemedik ve istemiyoruz. Bu düşüncemizi de başkana ifade ettik” dedi.

Muhalefet partilerinin de vatandaşları koruma görevi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dövizin sürekli Türk Lirası karşısında yükselmesinin endişelerini ifade ettik” dedi.

Kılıçdaroğlu, vatandaşın bütçesine belirli zaman dilimlerinde katkıda bulunmak için bir fonun oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bu fon mutlaka olmalı” dedi.

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