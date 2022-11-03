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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Londra’da yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti.
Politika 03.11.2022, 22:12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, başkent Londra’da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti. Kıdemli Danışman Richard Broyd’un bilgilendirme toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, kampüsü gezerek bilgi aldı.