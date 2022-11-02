CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Londra’da Creative UK yöneticileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da Creative UK yöneticileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temaslarına devam ediyor. Başkent Londra’da teknoloji yatırımı yapan şirket yetkilileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, ardından İngiliz endüstri yatırımcısı Creative UK şirketinin yöneticileri ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.