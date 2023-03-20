CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz”

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Daha sonra, HDP, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Ertelenen görüşme, bugün TBMM’de bulunan HDP Grup Toplantı Salonu’nda basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar, söz konusu salonda toplantının detaylarını paylaştıkları bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

“Kayyum uygulamasının olmaması gerek”

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, toplantıda yerel yönetimler üzerinde durulduğunu ifade ederek, “Yerel yönetimlerin kayyum atanmasının sürdürülmesinin asla doğru bulmadığımızı ifade ettik. Bizim ortak mutabakat metninde de kayyum uygulamasının olmaması gerektiğini dile getirdik. Seçimle gelen, seçimle gider. Demokrasinin temel kuralıdır bu. Siz demokrasiyi yok ederseniz, halkın yani milletin iradesini ipotek altına alırsanız, ‘Sizin verdiğiniz oyları kabul etmiyorum. Ben buraya kendi istediğim kişiyi atayacağım’ derseniz bu demokrasiye aykırıdır. Demokrasiyi savunuyorsak her ortamda demokrasiyi savunmalıyız” diye konuştu.

“Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?”

Ele aldıkları bir başka konunun serbest siyasetin önünün açılması olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Artık bu ülke kavgadan bıkmadı mı? Bu akşam büyük bir ihtimalle belirli televizyon kanallarında bir sürü şey söylenip yazılacak. Arkadaşlar, siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken, bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken, niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Toplumu neden kamplaştırıyoruz. Neden ayrıştırıyoruz? Biz birlikten beraberlikten yanay ız. Siyaset sorun oluşturmamalı, siyaset var olan sorunları çözmeli” ifadelerini kullandı.

“Her sorunun çözüm adresi TBMM’dir”

Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “TBMM’nin varlığı zaten sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin en temel sorunları TBMM’de çözülmüştür. Biz milletin sağduyusuna güvenerek buraya getirerek seçtiği parlamenterlerle birlikte var olan sorunların tamamını çözmeye hazırız. Çözeceğiz de. Göreceksiniz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Her sorunun çözüm adresi TBMM’dir. TBMM’nin kapasitesi sorun çözmeye yeterli değil mi? Hayır, yeterlidir efendim, yeterlidir” dedi.

“Kürt sorununun demokratik çözümü TBMM çatısı altında olmalı”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, burada yaptığı konuşmada, bir saat boyunca Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği konularda istişare ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin en temel sorunlarını konuştuk. Bu temel sorunlar neticesinde Türkiye toplumunun bizlerden beklentilerini konuştuk. Bu beklentiler doğrultu sunda Başkan’a (Kemal Kılıçdaroğlu) bize verdiği bu bilgiler doğrultu sunda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Başkan’ı burada ağırlamamızın nedeni, Kürt sorununun demokratik çözümünün parlamento çatısı altında, TBMM çatısı altında çözümünden yana olduğunu göstermek amaç lıydı. Bu yüzden Başkan’ı parlamentoda ağırlamak istedik. Buna vesile olmasını tercih ettik. En azından başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin bütün sorunlarının çözümünde Türkiye toplumunun bizden beklentilerini ve gelecek seçimler sonrası yapılacakları istişare ettik” dedi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan, Mithat Sancar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşme sonrası açıklama yapıyor. <a href="https://t.co/j2E66w3mDo">https://t.co/j2E66w3mDo</a></p>— HDP (@HDPgenelmerkezi) <a href="https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1637757349891825667?ref_src=twsrc%5Etfw">March 20, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>