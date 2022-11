CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere’de teknoloji yatırımı yapan şirket yetkilileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teknoloji yatırımı yapan şirket yetkilileriyle İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin ardından İngiltere’yi ziyaret etti. Teknoloji yatırımı yapan şirket yetkilileriyle İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya eşlik etti.

İlk olarak, teknoloji alanındaki girişimcilere destek veren “Entrepreneur First” yetkilileri bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nu Entrepreneur First kuruluşunun ortaklarından Jonny Clifford karşıladı. Kılıçdaroğlu ve CHP Heyeti daha sonra, kendisini “Avrupa’nın lider derin teknoloji ağı” ve “girişim öncesi ve start up ağı” olarak tanımlayan The Creator Fund yetkilileri ile St. Pancras Renaissance Hotel’de bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu burada, The Creator Fund yetkilisi Jeremy Brown’dan bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’deki temaslarına ilişkin başkent Londra’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Böke, “Değerli basın emekçileri her şeyden önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız bildiğiniz gibi bundan birkaç hafta önce Amerika’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. Bilimin ufkunu Türkiye’ye taşımak üzere bilim insanlarıyla, teknoloji üretenlerle birlikte yeni bir ekonomik düzenin ilk adımlarını atmıştı. Bugün İngiltere’de başladığımız ziyaretimizde de bu sefer bilimi üretenlerle parayı buluşturacak” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşmeler ile yarının geleceğini inşa etmek için adımlar attığını ifade eden Böke, “Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sığ, siyasi tartışmalar yerine gerçek gündemi oluşturan, işsizliğin, yoksulluğun, yoksunluğun ortadan kalkacağı, gençlerin bilimle teknolojiyle buluştuğu ve ürettikleri bu bilim için yatırım yapmak üzere Türkiye’ye gözünü dönmüş olan yatırımcılarla bir araya geldikleri bir geleceği inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Yatırımcılar Türkiye’nin bu aydınlık gelecek iddiasından büyük bir heyecan duyuyorlar”

Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu bu aydınlık gelecek iddiasına yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Böke, “O derece bir ilgi var ki Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu aydınlık gelecek iddiasına, normalde iki gün için planlanmış olan İngiltere seyahatimizi dört güne çıkarmamız gerekti. Çünkü yatırımcılar Türkiye’nin bu aydınlık gelecek iddiasından büyük bir heyecan duyuyorlar” dedi. Yatırımcıların, Türkiye’nin yeşile, çevreye, sosyal adalete, teknolojiye, bilime yatırım yapacak bir coğrafya olduğunu bildiklerini ve bu nedenle atılacak adımlar için herkesin hazır beklediğini aktaran Böke, “Dolayısıyla bugün genç siyaseti gençlerle birlikte var eden bir anlayışla İngiltere’deki toplantılarımıza başladık” dedi. “Türkiye’nin gündemi temiz parayla yatırım yapılan, siyasetin kirlilikten arınmış olduğu ve gençlerin var olan dinamizmini ekonomik istihdam alanlarına aktaracak bir geleceği ortaya koymak” ifadelerini kullanan Böke, “Sayın Genel Başkanımızın Türkiye’de ortaya koyduğu iddia da buydu. Bugün burada büyütüyor olduğu ve yatırımcılarla buluşarak başka bir Türkiye mümkün dediği iddia da bu” dedi.

OECD’nin Türkiye hakkında geçtiğimiz yıl yayınladığı raporu hatırlatan Böke, “Rapor şunu söylüyordu, Türkiye var olan koşullarla gri listeye alınmıştır, diyor. Yani Türkiye’de temiz paradan ziyade kara para diye adlandırdığımız parayı kontrol etmek için ihtiyaç duyulan adımlar atılmamıştır demişti ve hatırlayın 2022’de yeni raporuyla dedi ki gri listede devam etme zorunluluğu ortadadır. Şimdi bu gerçeklik ortada” dedi. Böke, “Annesinin canına kıyan, kendi canına kıyan çocukların yaşıyor olduğu ağır uyuşturucu maliyeti ve yükü ortada. Bu gerçekler ortadayken konuşmamız gereken başka bir Türkiye. Bu çocukların temiz yatırıma erişebildikleri, doğayla barışık, sosyal adaleti büyüten, istihdam alanları oluşturan teknoloji ve bilimle onları buluşturan bir geleceğe çok açlar. Çok ihtiyaçları var. Sayın Genel Başkanımızın orada kurduğu iddiada burada büyüttüğü söz de işte tam da bu. İşte tam da bu geleceği tarif ediyor” ifadelerini kullandı.