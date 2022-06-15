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CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DBP’li Salihe Aydeniz’in bir polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili, “Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil” dedi.

Politika 15.06.2022, 13:09
CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DBP’li Salihe Aydeniz’in bir polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili, “Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Ankara Kanaat Önderleri Buluşması’ sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz’in İstanbul’da düzenlenen izinsiz bir gösteride polis memuruna yumruk atmasına ilişkin, “Güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil” dedi.

“Biz Canan Hanım’ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz”

Siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu’nun görevi başında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz Canan Hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın adil bir uygulama olmadığını biliyoruz. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Bizim en temel özelliğimiz bu. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere boyun eğmiş olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden İl Başkanlığı düşürülüyor? Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bizim ruhumuzda, geleneklerimizde Kuva-yi Milliye vardır. Mücadeleyi hak, adalet, hukuk için yapıyoruz. Hukuka, adalete saygılıyız ama adalet adalet olduğu zaman” diye konuştu.

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