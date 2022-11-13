CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gençlerden sandığa gidip oy kullanmalarını istedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kilyos’ta CHP Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, "Genç arkadaşlarım; siyasetçiler yüksek yeteneğin ne olduğunu bilmezler. Yüksek yeteneğin inşasının da ne olduğunu bilmezler. Her toplumun yüzde 1,5-2 üstün zekalılardan oluştuğunu bilmenizi isterim. Bütün sorun, bu yüzde 1,5 üstün zekalıların iyi bir eğitimden geçirilmesi ve onların Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamaktır" dedi.

“CHP’li gençlerin umutsuzluğa kapılamaya hakları yoktur”

Gençlerden umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Şaka etmeyi, espri yapmayı sakın unutmayın. Güler yüzlü olmayı sakın unutmayın. Asla ve asla karamsar olmayın. Umutsuzluk bizim kitabımızda yazmaz. Milli Kurtuluş Savaşı en zor zamanlarda verilmiştir ve kimse umutsuzluğa kapılmamıştır. O nedenle CHP’li gençlerin umutsuzluğa kapılamaya hakları yoktur. Siz umudu büyüten kişilersiniz. Umudu büyütmek zorundasınız. Çünkü sizler, geleceği inşa etmek için yola çıkan kişilersiniz. Cumhuriyet Halk Partililerin her birinin görevi sağlıklı ve tutarlı bir geleceği inşa etmektir" ifadelerini kullandı. Gençleri sandık başına davet eden Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Önümüzde seçimler olacak. Sakın ola ki ’sandığa gitmesek de olur’ demeyin. Herkesin kararlılıkla sandığa gitmesini isteyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdiklerini görecek ve tarih bunu yazacaktır. Herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı duyacağız. Sosyal devletin ne olduğunu çok iyi biliyor olmanız lazım. Sosyal devlet fakirin yanında olan devlettir. Sosyal devlet gelir dağılımını en iyi yapan devlet demektir"

“6 lider bir arada demokrasiyi inşa etmek için mücadele ediyoruz”

6 lider birlikte demokrasiyi inşa etmeye çalıştığını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu "Hepinizin tarihi görevi var. Çalışacaksınız, düşünce üreteceksiniz, paylaşacaksınız ve güzel şeyler olacak Türkiye’de buna yürekten inanıyorum. Demokratik standartları belirleyecek olanlar sizsiniz. 6 lider bir aradayız. Birlikte demokrasiyi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz Türkiye’nin güzelliği için ve sizler için. Son söz, sakın umutsuzluğa kapılamayın. Böyle bir şey benim kitabımda yok, sizin de kitabınızda olmasın. Hayal etmeyi sakın bırakmayın. İnsan hayal ettikçe yaşar" dedi.