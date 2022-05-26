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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.

Politika 26.05.2022, 18:45 26.05.2022, 19:12
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü gerçekleşmesi planlanan 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisi’nde gerçekleşecek bir sonraki buluşmanın ele alındığı öğrenildi.

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