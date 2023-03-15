CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.