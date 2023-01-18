CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gaziantep’te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’e geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi programlara katılmak için Gaziantep’e geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında kalabalık bir grup partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, akşam 19.00’da Şanlıurfa Buluşması toplantısına katılmak için toplantının yapılacağı otele geçti.