CHP Lideri Kılıçdaroğlu: “Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu” dedi.

Ankara’da oturduğu evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önündeki parkta basına açıklamalarda bulundu. 4 milyon insanın faturalarını ödeyemediği için evlerinin elektriğinin kesildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için farkındalık yapmak gerekiyordu. Bunu yaptık. Elektriği kesilen bazı aileleri de ziyaret edeceğim. Acıyı yaşamak lazım. Sorun, geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram. Asıl sorun o, o sorunu çözmemiz gerekiyor. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil” şeklinde konuştu.