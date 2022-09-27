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CHP lideri Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
Politika 27.09.2022, 00:41
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.