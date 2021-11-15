CHP Lideri Kılıçdaroğlu: “Bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini biliyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’yi hızla büyütebiliriz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Yapılan 1 saatlik görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı. İç piyasaya üretim yapan vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’yi hızla büyütebiliriz. Onları korumak, onların haklarını savunmak önlerinde engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Onların finansmana erişimini, dijitalleşme konusunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmakta bizim görevimiz” dedi.

İktidar olduklarında işletme dostu mevzuatı hayata geçireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi fakirleştirip, ihracat yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne kadar çok fakir olursa o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz diye akla mantığa sığmayan bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin fakirleşmesi, ekonomide ciddi anlamda kayıplar vermesi demektir. Bunu herkesin bilmesini isteriz. Eğer Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.