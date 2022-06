CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin kimliği, inancı, yaşam tarzını siyasete malzeme etmiyoruz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımızı ve vatanımızı seviyorsa herkes bizim dostumuzdur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Ankara Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı. Kanaat önderlerine seslenen Kılıçdaroğlu, CHP olarak bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu, bu çizgilere saygı duyan herkesle dost olduklarını ifade etti. Üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim hatalarımız da var, eksiklerimiz de var. ’Biz hata hiç yapmadık’ diye bir şey yok. Ben bu millete her zaman doğruyu söylerim. Özeleştiri de yapıyoruz. Şimdi yanlış yapmamaya, milletin sesini dinlemeye, toplumun her kesimi ile kucaklaşmaya, açıkça ifade edeyim; toplumun her kesimi ile helalleşmeye gidiyoruz, helalleşmek istiyoruz. Her kesimle de konuşuyoruz. Hiç kimsenin kimliği, inancı, yaşam tarzını siyasete malzeme etmiyoruz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımızı ve vatanımızı seviyorsa herkes bizim dostumuzdur. Yoksa biz doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmeden herkesi kucaklıyoruz. İnsanların kimlikleri farklı olabilir ama aynı bayrağın altında, aynı vatanda yaşıyoruz” diye konuştu.

“Siyaset kamplaşma alanı değildir”

Siyasetin gruplaşmalara neden olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Komşularımızın kimliğini, yaşam tarzını sorgulamaya başladık, bunlar yanlıştır. Siyaset kamplaşma alanı değildir. Siyaset ‘vatandaşa nasıl hizmet ederim’ diyerek bunu anlatma alanıdır” dedi.