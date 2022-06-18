CHP lideri Kılıçdaroğlu Balkan ve Rumeli buluşmasına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programları çerçevesinde Balkan ve Rumeli buluşmalarına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, CHP olarak balkanlardaki soydaşlarıyla bağlarını sürdürdüklerini belirterek, “Ankara ve İstanbul neyse Balkanlar da Türkiye için aynı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği İzmir’de ‘Balkan ve Rumeli Buluşmaları’ programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu: “CHP olarak Balkanlar’daki soydaşlarımız ile bağımızı aynen sürdürüyoruz”

Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan ve Rumeli Göçmenlerine seslenerek, “Bir şeyden emin olmanızı isterim. Beraber, gönül gönüle bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. İkinci kez yapacağız bunu. Birincisini kimin yaptığını biliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal 100 yıl geçti Geldiğimiz nokta kabul edilebilir değil, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak için demokrasi ile yolumuza devam edeceğiz. Büyük kahraman, dünyanın saygı duyduğu o kahraman sizin içinizden çıkan bir kahraman. Anadolu’ya gelmesi, Kuvay-i Milliye’nin öncüsü olması, gücünü doğrudan halktan alması, mandacılığı reddetmesi ve benim iki büyük eserim var diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sizleri, Mustafa Kemal’in hemşehrilerini CHP ile kucaklaşmaya davet ediyorum. Coğrafyanız neresi olursa olsun Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için yine beraber olmak zorundayız. Biz CHP olarak balkanlardaki soydaşlarımız ile bağımızı aynen sürdürüyoruz. Balkanlar’ın yüreğinde mutlaka CHP ve Mustafa Kemal sevgisi vardır. Bütün kardeşlerimize çağrımdır. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracaksak bunu birlikte yapacağız, İzmir marşını beraber söylemek zorundayız. Bizim eksiğimiz yanlışımız olabilir. Ancak bizden çok sizlerin bu partiye sahip çıkmanız lazım. Bu partisi sizlerin, Mustafa Kemal’in partisidir. Balkan coğrafyasında ne kadar yakınlarınız varsa o kadar içli dışlıyız. Belediyelerimiz oradaki belediyeler ile kardeş belediye oluyor ve bağı koruyor. Bu nedenle balkanları unuttuğumuzu sakın düşünmeyin. Ankara ve İstanbul neyse Balkanlar da Türkiye için aynı” dedi.

Soyer: “Balkan Festivali geleneğini İzmir’de yaşatmaya devam ediyoruz”

Kılıçdaroğlu’nun ardından sözü alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, yalnızca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, Arnavut Mustafa Çavuş’un torunu olan bir Balkan Türkü olarak bu programa katıldığını ifade ederek, “8 bin 500 yıllık tarihinde her zaman barışın sembolü olan İzmir, büyük acılar yaşayan, yurtlarından sürülen Balkan halklarına da kucak açtı. Doğdukları yerden koparılan binlerce insanın yaralarını saran bu şehrin Belediye Başkanı olarak İzmir’e, İzmirlilere hizmet edebilmek. Bu öylesine onur verici ki. Bugün Türkiye’nin farklı yerlerinde 30 milyona yakın Balkan kökenli nüfus bulunuyor. Balkan coğrafyasında ise halen 10 milyondan fazla akrabamız yaşamını sürdürüyor. Biz, şehrimizde birbirimizle uyumu tesis etmek için Balkan Derneklerimiz ve sivil toplum ile her zaman bir arada, omuz omuzayız. Balkan kökenli vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, yaşanan sorunları birlikte, ortak akıl ilkesiyle çözüyoruz. 1935 yılında Balkan ülkeleri arasında, dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Balkanlılar Halk Dansları Festivali düzenlenmişti. Biz, Atamızdan kalan bu mirası sahiplendik ve Balkan Festivali geleneğini İzmir’de yaşatmaya devam ediyoruz. Barışın ve kardeşliğin şehri İzmir’de, 23-25 Eylül’de bir kez daha Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali’ni gerçekleştireceğiz” diye konuştu.